Cathay Pacific Airways Aktie: Es wird konkret!

Die technische Analyse der Cathay Pacific Airways-Aktie zeigt eine Abweichung von +3,14 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 7,96 HKD. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 7,97 HKD weist eine Abweichung von +3,01 Prozent auf. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Cathay Pacific Airways in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Cathay Pacific Airways derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,18 liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.