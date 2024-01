Cathay Pacific Airways Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "Cathay Pacific Airways":

Die Cathay Pacific Airways-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 7,97 HKD aufgewiesen. Der letzte Schlusskurs liegt mit 8,06 HKD um +1,13 Prozent darüber, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (7,99 HKD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +0,88 Prozent nahe am gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Cathay Pacific Airways-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Cathay Pacific Airways ist insgesamt eher neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Meinungsspalten hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 25,77, was 85 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 13. Aufgrund dessen wird die Cathay Pacific Airways-Aktie als überbewertet eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung auf Grundlage des KGV.

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt mit 0,77 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0,77) für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Cathay Pacific Airways eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamteinschätzung für die Cathay Pacific Airways-Aktie.