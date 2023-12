Cathay Pacific AirwaysADR Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die technische Analyse zeigt, dass die Cathay Pacific Airways derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) beträgt 7,92 HKD, wobei der Aktienkurs (8,3 HKD) um +4,8 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 7,9 HKD, was einer Abweichung von +5,06 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet, was insgesamt zu einem Rating von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Cathay Pacific Airways in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,29 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche im Durchschnitt um 7,86 Prozent, was zu einer Underperformance von -12,16 Prozent für die Cathay Pacific Airways führt. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,39 Prozent, wobei die Cathay Pacific Airways um 2,91 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Cathay Pacific Airways in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb im gleichen Zeitraum nahezu unverändert. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Cathay Pacific Airways veröffentlicht. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen besonders mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Dies führt insgesamt zu einer Bewertung als "Gut" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

