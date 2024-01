Cathay Pacific AirwaysADR Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die technische Analyse der Cathay Pacific Airways-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,96 HKD lag und der aktuelle Kurs bei 8,21 HKD liegt, was eine Abweichung von +3,14 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (7,97 HKD) liegt nahe dem aktuellen Kurs (+3,01 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen verzeichnet. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Ebenso wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung für Cathay Pacific Airways führt.

Im Hinblick auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Cathay Pacific Airways derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,18 Prozent liegt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Fundamental betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cathay Pacific Airways bei 25, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 13,98 eine Überbewertung um ca. 84 Prozent darstellt. Aus fundamentalen Kriterien heraus erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.