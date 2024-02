Cathay Pacific AirwaysADR Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Aktie von Cathay Pacific Airways wird derzeit anhand einer fundamentalen, technischen und Branchenvergleich-Analyse bewertet. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25 als unterbewertet eingestuft, da sie im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Fluggesellschaften" um 66 Prozent höher bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 8,01 HKD für die Cathay Pacific Airways-Aktie. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 8,14 HKD, was einem Anstieg von 1,62 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt deuten auf eine neutrale Bewertung hin.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cathay Pacific Airways-Aktie liegt bei 36, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 51,72, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Cathay Pacific Airways.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" konnte Cathay Pacific Airways eine Rendite von 5,44 Prozent erzielen, was mehr als 13 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Fluggesellschaften" verzeichnete im vergangenen Jahr eine durchschnittliche Rendite von -3,17 Prozent, während Cathay Pacific Airways eine Rendite von 8,61 Prozent erzielte. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.