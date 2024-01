Cathay Pacific AirwaysADR Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Cathay Pacific Airways wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 75,61 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft, wodurch das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Cathay Pacific Airways im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,99 Prozent erzielt, was 2,99 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Fluggesellschaften" beträgt 1,28 Prozent, während Cathay Pacific Airways aktuell 3,27 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die fundamentalen Kennzahlen zeigen, dass die Aktie von Cathay Pacific Airways derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,77 um 85 Prozent höher bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Fluggesellschaften". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Cathay Pacific Airways aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -8,2 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Fluggesellschaften" führt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik von den Analysten.