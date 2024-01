Cathay General Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Cathay General-Aktie wird anhand verschiedener Indikatoren analysiert, um ihre Entwicklungstrends zu bewerten. Der 200-Tage-Durchschnitt zeigt aktuell einen Wert von 35,19 USD, was 24,98 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 43,98 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 39,25 USD liegt mit einer Abweichung von +12,05 Prozent über dem Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Cathay General-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche hat die Cathay General-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +9,63 Prozent erzielt, da sie um 11,35 Prozent gestiegen ist, während ähnliche Aktien nur um 1,72 Prozent zulegten. Im Sektorvergleich liegt die Rendite von Cathay General mit 11,05 Prozent nur 0,3 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Cathay General mit einem KGV von 8,55 um 45 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (15,6). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die Dividende liegt Cathay General mit einer Ausschüttung von 3,14 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,98 %) niedriger, was einer Differenz von 135,83 Prozentpunkten entspricht. Daher erhält die Aktie derzeit eine Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.