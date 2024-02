Cathay General Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger häufig diskutiert und hat somit an Aufmerksamkeit verloren. Daher erhält die Cathay General-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche konnte Cathay General in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,81 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -1,51 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +6,32 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 151537,48 Prozent, wobei Cathay General 151532,66 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Cathay General 36,38 USD, während der aktuelle Kurs bei 40,35 USD liegt, was einer Distanz zum GD200 von +10,91 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei 42,23 USD, was einer Distanz von -4,45 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Gut".

Die Dividendenrendite von Cathay General beträgt derzeit 3,14 %, was unter dem Branchendurchschnitt ("Handelsbanken") von 139,02 % liegt. Mit einer Differenz von 135,88 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.