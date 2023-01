Caterpillar verfehlt Ergebniserwartung - Abschreibungen führen zu Gewinnrückgang

Weitere Suchergebnisse zu "Caterpillar":

IRVING (dpa-AFX) - Millionenschwere Wertberichtigungen auf das Bahnsegment haben dem erfolgsverwöhnten US-Baumaschinen- und Nutzfahrzeughersteller Caterpillar das Schlussquartal verhagelt. So mussten 925 Millionen US-Dollar auf den Bereich abgeschrieben werden, wie Caterpillar am Dienstag in Irving mitteilte. Dazu belasteten höhere Kosten, zudem wirkte sich der schwächere Dollar negativ aus, insbesondere auf den Bereich Energie und Transport. Die Aktie gab vorbörslich deutlich nach.

Der Nettogewinn sank im vierten Quartal von 2,1 Milliarden vor einem Jahr auf 1,45 Milliarden Dollar (rund 1,3 Mrd Euro). Das bereinigte Ergebnis je Aktie nahm hingegen von 2,69 auf 3,86 Dollar zu. Analysten hatten hier jedoch mit mehr gerechnet. Es ist das erste Mal seit elf Quartalen, dass Caterpillar die Erwartungen nicht erfüllen konnte.

Seinen Umsatz hat Caterpillar hingegen kräftig gesteigert. Er stieg in den letzten drei Monaten des Jahres um ein Fünftel auf 16,6 Milliarden US-Dollar. Dabei profitierte Caterpillar nicht nur von höheren Preisen, sondern auch von steigenden Verkaufsvolumina, da Händler ihre Lager aufstockten.

2022 nahmen die Erlöse um 17 Prozent auf knapp 60 Milliarden Dollar zu, unter dem Strich steigerte Caterpillar seinen Gewinn von 6,5 Milliarden auf 6,7 Milliarden Dollar./nas/men/mis