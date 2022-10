Caterpillar übertrifft Erwartungen deutlich

Weitere Suchergebnisse zu "Caterpillar":

IRVING (dpa-AFX) - Der US-Baumaschinen- und Nutzfahrzeughersteller Caterpillar hat im dritten Quartal von einem stark anziehenden Absatz profitiert. Zudem konnte der Konzern höhere Preise am Markt durchsetzen. Umsatz und Gewinn zogen stärker an als erwartet. Der Erlös kletterte in den drei Monaten bis Ende September um rund ein Fünftel auf knapp 15 Milliarden Dollar, wie das im Dow Jones notierte Unternehmen am Donnerstag in Irving mitteilte. Ohne die negativen Umrechnungseffekte durch den starken Dollar wäre das Wachstum noch etwas stärker ausgefallen. Der operative Gewinn zog um fast die Hälfte auf 2,4 Milliarden Dollar an. Unter dem Strich verdiente der Konzern rund zwei Milliarden und damit rund 43 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Zahlen fielen durchweg besser aus, als Experten erwartet hatten. Die in den vergangenen Wochen bereits gut gelaufene Aktie zog vorbörslich an. Die Ergebnisse von Caterpillar werden von einigen Experten als interessanter Gradmesser für die künftige Entwicklung der Konjunktur betrachte, da die Maschinen des Unternehmens in vielen Branchen zum Einsatz kommen./zb/stk