Caterpillar Quartalszahlen im Fokus: Umsatz- und Gewinnprognosen versprechen starken Anstieg

In knapp sechs Wochen wird das Unternehmen Caterpillar mit Sitz in Irving, USA, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekannt geben. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Caterpillar-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

In 44 Tagen werden wir also erfahren, wie sich das Unternehmen geschlagen hat. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit beeindruckende 135,78 Mrd. EUR. Analysten erwarten laut aktuellen Datenanalysen einen deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 14,01 Mrd. EUR und jetzt wird ein Plus von +10,20% auf voraussichtlich 15,44 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll um +19,00% steigen und bei 2,27 Mrd. EUR liegen.

Über das Jahr hinweg sind die Prognosen der Analysten eher optimistisch: Ein...