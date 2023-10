Caterpillar Quartalsbericht: Hohe Erwartungen an Umsatz und Gewinnsteigerung

116 Tage sind es noch, bis das Unternehmen Caterpillar seinen Quartalsbericht für das vierte Quartal vorlegen wird. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Caterpillar-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Aktuell wird die Marktkapitalisierung der Caterpillar-Aktie mit 134,96 Milliarden Euro angegeben. Vor Börseneröffnung am Tag der Veröffentlichung des Quartalsberichts werden wir erfahren, wie sich diese Zahlen entwickelt haben. Die Analysten rechnen damit, dass Caterpillar im vierten Quartal dieses Jahres einen Umsatz von 28,58 Milliarden Euro erzielen wird, was einem starken Plus von 82 Prozent im Vergleich zum Vorquartal entspricht. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um 96,45 Prozent auf 2,70 Milliarden Euro steigen.

Wenn wir uns die Gesamtentwicklung über das Jahr...