Caterpillar: Potenzielles Kursziel von 265,86 EUR

Die Aktie von Caterpillar wird derzeit nach Ansicht vieler Bankanalysten unterschätzt. Das aktuelle Kurspotenzial liegt bei +1,96% des aktuellen Preises.

• Am 19.09.2023 verzeichnete Caterpillar eine Veränderung um -0,45%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 265,86 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,45

Am Vortag gab es an den Finanzmärkten eine negative Entwicklung für die Aktie von Caterpillar mit einem Rückgang von -0,45%. Insgesamt ergab sich in den vergangenen fünf Handelstagen – also einer vollständigen Woche – ein Anstieg um +1,36%. Dies lässt auf einen relativ optimistischen Markt schließen.

Obwohl dies nicht alle Analysten erwartet hatten, ist die Stimmung eindeutig und das potenzielle Kursziel beläuft sich auf 265,86 EUR.

Im Durchschnitt sind die Bankanalysten der Meinung, dass diese...