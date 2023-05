Caterpillar: Potenzial von +11,85% - Kursziel liegt bei 218,11 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Caterpillar":

Die Aktienbewertung von Caterpillar wird derzeit von Analysten als nicht angemessen betrachtet. Das Kursziel für die kommenden Monate ist auf 218,11 EUR festgelegt und verspricht ein Potenzial von +11,85% gegenüber dem aktuellen Stand.

• Am 10.05.2023 stieg Caterpillar um +0,15%

• Guru-Rating bleibt unverändert mit einem Wert von 3,45

Am gestrigen Handelstag konnte sich Caterpillar um weitere +0,15% am Finanzmarkt verbessern und erreichte damit in den letzten fünf Tagen eine positive Entwicklung von insgesamt +2,09%. Der Markt scheint somit momentan recht optimistisch zu sein.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Caterpillar liegt bei 218,11 EUR laut Einschätzung der Bankanalysten. Dies würde Investoren ein erhebliches Potenzial bieten.

Allerdings sind nicht alle Experten derselben Meinung und einige sehen das...