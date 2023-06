Caterpillar: Mittelfristiges Kursziel liegt bei 220,19 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Caterpillar":

Die Aktie von Caterpillar hat in den letzten fünf Handelstagen um +4,95% zugelegt und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von +1,22% hingelegt. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Doch wie bewerten Bankanalysten die aktuelle Lage? Ihrer Meinung nach ist das mittelfristige Kursziel für Caterpillar bei 220,19 EUR angesetzt. Ein Investitionspotenzial ergibt sich somit aktuell von -0,55%. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends der jüngsten Kursentwicklung.

Von insgesamt 30 Experten empfehlen derzeit 9 ein starkes Kauf-Engagement für die Caterpillar-Aktie und weitere 4 sehen sie eher optimistisch als pessimistisch an. Weitgehend neutral haben sich 13 Analysten positioniert und vergeben das Rating “halten”. Nur 4 Experten empfehlen einen Verkauf.

Das Guru-Rating...