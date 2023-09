Caterpillar: Kursziel von 267,80 EUR laut Analysten nicht richtig bewertet

Die Aktie des US-amerikanischen Maschinenbauunternehmens Caterpillar hat gestern an der Börse eine negative Kursentwicklung von -1,73% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen summierte sich die Abwärtsbewegung auf insgesamt -3,26%. Die Stimmung am Markt scheint aktuell pessimistisch zu sein.

Laut dem Durchschnitt der Meinungen von Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Caterpillar bei 267,80 EUR. Sollte diese Prognose eintreffen, würde dies Investoren ein potenzielles Gewinnpotential von +5,80% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Ansicht und einige teilen diese Einschätzung aufgrund des aktuellen schwachen Trends nicht.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt empfehlen acht Analysten den Kauf der Aktie und vier weitere haben eine positive Einstellung mit einer Kaufempfehlung geäußert; somit beträgt...