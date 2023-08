Caterpillar: Kursziel von 220,72 EUR - ein Wertpapier mit Aufwärtspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Caterpillar":

Die Aktie des amerikanischen Baumaschinenherstellers Caterpillar wird derzeit nicht angemessen bewertet, so die Meinung vieler Analysten. Das wahre Kursziel für das Papier liegt bei 220,72 EUR und damit um -14,23% über dem aktuellen Preis.

Am vergangenen Handelstag zeigte sich eine negative Kursentwicklung von -0,25% für Caterpillar. Über fünf Tage hinweg ergab sich jedoch ein Plus von +2,67%, was auf relativ optimistische Stimmung im Markt hindeutet.

Ob diese Entwicklung den Erwartungen der Analysten in Bankhäusern entspricht? Die Stimmung scheint jedenfalls eindeutig zu sein.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Caterpillars Aktie liegt aktuell bei 220,72...