Caterpillar: Kursziel bei 215,81 EUR - Analysten uneins

Caterpillar konnte gestern am Finanzmarkt einen Gewinn von +1,48% verzeichnen und erreichte damit eine positive Entwicklung von insgesamt +0,60% in der vergangenen Woche. Die aktuelle Stimmung am Markt ist jedoch eher neutral.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut durchschnittlicher Einschätzung von Bankanalysten bei 215,81 EUR. Dies bedeutet ein mögliches Investment von -4,92%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung. Während 9 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und 4 weitere sie positiv bewerten, halten sich 13 weitere Experten weitgehend neutral und nur 4 sehen Caterpillar sogar als Verkauf an.

Insgesamt bleibt das “Guru-Rating” mit einem Wert von 3,47 unverändert. Trotzdem sind sich die Bankanalysten uneins über die zukünftige Entwicklung der Caterpillar-Aktie.