Caterpillar: Bankanalysten sehen Potenzial - Kursziel bei 259,06 EUR

Die Caterpillar-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie ist auf 259,06 EUR festgelegt worden, was Investoren ein Potenzial von +4,35% eröffnen würde.

• Caterpillar verzeichnete am 22.08.2023 eine Kursentwicklung von -0,93%

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,45

• Von insgesamt 29 Analysteneinschätzungen sind noch immer +41,38% optimistisch

Trotz einer negativen Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen deuten die Zahlen darauf hin, dass das wahre Potenzial der Aktie nicht ausgeschöpft wurde. Während einige Experten davon ausgehen, dass Caterpillar sofort verkauft werden sollte (insbesondere drei), glaubt ein Großteil der Analysten (in Summe über zwei Drittel) an einen Kauf oder zumindest Halten der Aktien.

Insgesamt haben acht...