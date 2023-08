Caterpillar: Bankanalysten sehen Kursziel bei 220,89 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Caterpillar":

Die Aktie von Caterpillar (WKN: 850598) hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +11,33% verzeichnet und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von -0,37%. Trotzdem sind die Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel der Aktie deutlich höher liegt.

Das mittelfristige Kursziel für Caterpillar wird im Durchschnitt bei 220,89 EUR gesehen. Dies entspricht einem Potenzial von -15,35% zum aktuellen Preisniveau. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Von insgesamt 29 Experteneinschätzungen empfehlen acht einen starken Kauf und vier eine Kaufempfehlung. Weitere 14 analysierten die Lage neutral und drei Experten vertreten die Meinung einer sofortigen Verkaufsempfehlung. Der Anteil der optimistischen Analysteneinschätzungen beträgt somit +41,38%.

Das bewährte...