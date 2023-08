Caterpillar: Analysten sehen Potenzial von +3,27%

Die Aktie von Caterpillar hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert verloren. Gestern konnte sie jedoch ein Plus von +1,05% verbuchen. Insgesamt sind die Finanzanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 259,79 EUR liegt – ein Potenzial von +3,27%. Allerdings wird diese Einschätzung nicht von allen geteilt.

• Caterpillar legt um +1,05% zu

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 259,79 EUR

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +41,38%

• Guru-Rating bleibt unverändert mit 3,45

Während acht Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und vier weitere Optimisten sie zum Kauf raten (insgesamt also eine positive Bewertung), halten sich 13 weitere neutral und nur einer spricht sich für einen Verkauf aus. Drei ExpertInnen gehen sogar so weit zu sagen: Die Aktie müsse sofort verkauft werden.

Das “Guru-Rating” bleibt...