Caterpillar: Analysten sehen Potenzial – Kursziel bei 261,40 EUR

Die Caterpillar-Aktie wird zum aktuellen Zeitpunkt von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 261,40 EUR und würde somit eine Rendite von -1,50% für Investoren bedeuten.

• Caterpillar-Kursentwicklung am 01.09.2023: +1,82%

• Guru-Rating bleibt mit 3,45 auf demselben Niveau

• Optimistische Einschätzung der Analysten mit einem Anteil von +41,38%

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die Aktie um +4,17% zulegen und auch gestern verzeichnete sie ein Plus von +1,82%. Die Stimmung am Markt ist entsprechend positiv.

Von insgesamt 29 Experten bewerten acht die Aktie als starken Kauf und vier sind optimistisch eingestellt. Weitere dreizehn geben eine neutrale Bewertung ab und einer rät sogar zum Verkauf. Drei Experten empfehlen einen sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert...