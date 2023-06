Caterpillar: Analysten sehen ein Kursziel von 222,30 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Caterpillar":

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Caterpillar einen Zuwachs von +8,40% verzeichnen. In den letzten fünf Tagen belief sich das Wachstum auf insgesamt +7,00%. Die Bankanalysten sind derzeit optimistisch und geben der Aktie ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 222,30 EUR – eine Steigerung um +5,05%.

Die Meinungen der Analysten gehen jedoch etwas auseinander. Während neun Experten die Aktie als “starken Kauf” bewerten und drei weitere sie als “Kauf” einstufen, sprechen sich vier für einen sofortigen Verkauf aus. Eine neutrale Position haben insgesamt dreizehn Experten eingenommen.

Das Guru-Rating ist unverändert geblieben und wird nach wie vor mit einer Bewertung von 3,45...