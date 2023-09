Caterpillar: Analysten sehen Kursziel bei 262,89 EUR

Die Aktie von Caterpillar hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein neutrales Ergebnis erzielt. Gestern sank der Kurs um -0,08%. Insgesamt beträgt die Performance +0,15%, was auf eine aktuell relativ ausgeglichene Stimmung am Markt hindeutet.

Dennoch sind sich Bankanalysten einig: Das wahre Kursziel von Caterpillar liegt bei 262,89 EUR und bietet damit Investoren eine Renditeerwartung von -0,04%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung. Während acht Analysten einen starken Kauf empfehlen und vier weitere das Rating “Kauf” vergeben haben, positionieren sich 13 Fachleute neutral mit einem “halten”-Rating. Lediglich einer ist nach wie vor der Meinung, dass Verkaufen angesagt ist. Drei weitere Experten raten sogar dringend zum sofortigen Verkauf.

Das insgesamt positive Guru-Rating bleibt konstant bei...