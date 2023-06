Caterpillar: Analysten erwarten Kursanstieg auf 222,46 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Caterpillar":

Die Aktie von Caterpillar hat in den letzten Tagen starke Gewinne verzeichnet. Gestern konnte das Unternehmen am Finanzmarkt ein Plus von +1,89% verzeichnen und legte somit innerhalb einer Handelswoche insgesamt um +10,17% zu. Das aktuelle Kursziel der Aktie liegt bei 222,46 EUR.

Bankanalysten sehen laut Durchschnittsbewertung ein Potenzial für einen mittelfristigen Anstieg des Kurses um +5,03%. Konkret empfehlen neun Experten die Aktie als starken Kauf und drei weitere als Kauf. Ein Großteil der Analysen fällt mit der Bewertung “halten” aus (13), während vier Experten zum Verkauf raten.

Das Guru-Rating bleibt indes stabil bei 3,45. Insgesamt zeigen sich damit mehrheitlich positive Einschätzungen über die weitere Entwicklung von Caterpillar-Aktien (+41,38%).