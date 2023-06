Caterpillar: Aktienkurspotenzial bei 221,80 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Caterpillar":

Die Caterpillar-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 221,80 EUR – ein Potenzial von +13,45% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Caterpillar: Am 31.05.2023 mit -0,02%

• Das Kursziel von Caterpillar liegt bei 221,80 EUR

• Guru-Rating von Caterpillar beträgt nun 3,45 nach 3,45

Gestern verzeichnete die Cat-Aktie an den Finanzmärkten eine geringfügige Abwärtsbewegung um -0,02%, was in einer Vollhandelswoche zu einem Anstieg um +0,07% führt. Die Marktstimmung scheint derzeit relativ neutral zu sein.

Die Bankanalysten sehen das jedoch anders und haben ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie bei 221,80 EUR festgelegt. Wenn sie Recht behalten sollten Investoren ein Potenzial von +13,45%. Allerdings sind nicht alle Analysten so optimistisch wie ihre Kollegen: Während sich...