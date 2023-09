Caterpillar: Aktie unterbewertet - Kursziel 263,45 EUR

Die Analysten sind sich einig: Die Caterpillar-Aktie ist aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 263,45 EUR und somit um -0,12% höher als der derzeitige Kurs.

• Caterpillar legt am 08.09.2023 um +0,30% zu

• Mittelfristiges Kursziel von 263,45 EUR für die Caterpillar-Aktie

• Guru-Rating bleibt mit 3,45 unverändert

Am gestrigen Handelstag stieg der Wert der Caterpillar-Aktie um +0,30%. In den letzten fünf Tagen hingegen fiel sie um insgesamt -1,39%, was auf eine momentan eher pessimistische Marktsituation hindeutet.

Doch wie beurteilen die Bankanalysten diese Entwicklung? Im Durchschnitt gehen sie davon aus, dass das mittelfristige Kursziel bei 263,45 EUR liegt – das entspricht einem potentiellen Risiko von -0,12%. Einige Analysten teilen diese Einschätzung jedoch nicht und sehen nach dem schwachen Trend...