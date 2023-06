Caterpillar: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 216,31 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Caterpillar":

Die Caterpillar-Aktie wird derzeit von den Bankanalysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 216,31 EUR, was einer Rendite von -3,54% im Vergleich zum aktuellen Kurs entspricht.

Am gestrigen Handelstag verlor die Caterpillar-Aktie am Finanzmarkt 0,97%. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte jedoch ein positiver Trend mit einem Gewinn von +3,10% verzeichnet werden. Die Stimmung am Markt scheint insgesamt relativ optimistisch zu sein.

Laut Bankanalysten hat die Aktie ein großes Potenzial und wird daher von neun Experten als starker Kauf empfohlen. Vier weitere Analysten setzen das Rating auf “Kauf”. Unentschlossen sind hingegen 13 Experten und bewerten die Aktie mit “halten”. Lediglich vier Experten raten dazu, Caterpillar abzustoßen.

Das Guru-Rating für Caterpillar bleibt konstant hoch bei...