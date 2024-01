Caterpillar Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken hauptsächlich positiv, wobei positive Themen an neun Tagen dominierten, während an fünf Tagen negative Themen überwogen. Allerdings wurde in den letzten Tagen vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Caterpillar diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion neutral bewertet.

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen hauptsächlich Kaufsignale, insgesamt sieben "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal, was zu einer positiven Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine positive Einschätzung.

Hinsichtlich der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Caterpillar-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 249,54 USD. Der aktuelle Schlusskurs von 295,67 USD weicht somit um +18,49 Prozent ab, was charttechnisch positiv bewertet wird. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der aktuelle Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung auch auf kurzfristiger Basis führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,32 Prozent erzielt, was jedoch 123,6 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" liegt Caterpillar aktuell 217,13 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Hinsicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Caterpillar zu verzeichnen war. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls negativ bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigt hingegen weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge.

Insgesamt erhält Caterpillar daher in der Gesamtbewertung ein "Schlecht"-Rating aufgrund der Stimmungslage, der Unterperformance im Branchenvergleich und der Kommunikationsfrequenz.