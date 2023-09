Caterpillar: Aktie hat ein mittelfristiges Kursziel von 260,04 EUR

Nach Ansicht der Experten wird die Caterpillar-Aktie derzeit nicht korrekt bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +0,29% über dem aktuellen Preis.

• Am 31.08.2023 hatte Caterpillar eine Entwicklung von -0,43%

• Das mittelfristige Kursziel für Caterpillar beträgt 260,04 EUR

• Das Guru-Rating von Caterpillar bleibt bei einem Wert von 3,45

Gestern verzeichnete die Caterpillar-Aktie an den Finanzmärkten einen Rückgang von -0,43%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich jedoch insgesamt ein Plus von +3,14%, was darauf hindeutet, dass der Markt momentan relativ optimistisch ist.

Obwohl das Ergebnis überraschend sein mag – zumindest aus Sicht der Analysten in Bankhäusern – gibt es keinen Zweifel an der eindeutigen Stimmung am Markt.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 260,04 EUR.

Im Durchschnitt sind...