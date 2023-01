Caterpillar Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Caterpillar, ein Unternehmen aus dem Markt "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks", notiert aktuell (Stand 20:18 Uhr) mit 265.47 USD deutlich im Plus (+1.28 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Nach einem bewährten Schema haben wir Caterpillar auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Caterpillar erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 15,53 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche sind im Durchschnitt um 58,41 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -42,89 Prozent im Branchenvergleich für Caterpillar bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 62,65 Prozent im letzten Jahr. Caterpillar lag 47,12 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 10,45 liegt Caterpillar unter dem Branchendurchschnitt (78 Prozent). Die Branche "Maschinen" weist einen Wert von 47,31 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Caterpillar-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 7 Buy, 3 Hold, 1 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 229,64 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -12,39 Prozent erzielen, da sie derzeit 262,12 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".