Caterpillar Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Analysten bewerten die Aktie von Caterpillar auf langfristiger Basis neutral, basierend auf den Meinungen von 18 Analysten. Von diesen Bewertungen waren 1 positiv, 5 neutral und keine negativ. Im Vergleich dazu ergibt sich für den vergangenen Monat eine Bewertung von 1 positiv, 0 neutral und 0 negativ, was zu einem Gesamturteil von "gut" führt. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 270,6 USD, was einer Erwartung von -14,67 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 317,14 USD, was als "schlecht" eingestuft wird. In Anbetracht aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Caterpillar, wobei sieben positive und fünf negative Tage verzeichnet wurden. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer positiven Einschätzung der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in eine positive Richtung zeigt, was zu einer positiven Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Caterpillar bei 1,77 Prozent, was 15,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments unrentabel ist.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Caterpillar mit einem Wert von 10,45 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 33. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.