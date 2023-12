Caterpillar Aktie: Was wird das noch werden?

Die Aktie von Caterpillar wird von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel soll sich um +10,70% über dem derzeitigen Kurs befinden.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 07.12.2023 verzeichnete Caterpillar eine Kurssteigerung von +0,56%. Das Kursziel des Unternehmens wird auf 264,18 EUR festgesetzt, während das Guru-Rating unverändert bei 3,43 bleibt.

Marktentwicklung und Analystenmeinungen

Die Kursentwicklung der letzten fünf Handelstage summiert sich auf +0,25%, was auf eine relative neutrale Stimmung am Markt hindeutet. Die Bankanalysten gehen im Durchschnitt von einem mittelfristigen Kursziel von 264,18 EUR aus, was ein Kurspotenzial von +10,70% darstellt. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung, da einige eine neutrale oder sogar negative Position zur Aktie einnehmen.

Analystenmeinungen im Detail

Aktuell halten 8 Analysten die Aktie von Caterpillar für einen starken Kauf, während 3 Analysten optimistisch, aber nicht euphorisch, das Rating “Kauf” vergeben. 13 Experten positionieren sich neutral mit der Bewertung “halten”, während 1 Analyst die Aktie zum Verkauf empfiehlt. Darüber hinaus sind 3 Experten sogar der Meinung, dass die Aktie sofort verkauft werden sollte. Insgesamt sind also immer noch 39,29% der Analysten optimistisch bezüglich der Aktie.

Fazit

Die positive Einschätzung der Analysten wird durch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt, das zuvor bei “Guru-Rating ALT” gelegen hat.

Die Aktie von Caterpillar bleibt also weiterhin im Fokus der Anleger, während die Meinungen der Analysten über die zukünftige Kursentwicklung geteilt sind. Es bleibt abzuwarten, ob sich das Kursziel von +10,70% in naher Zukunft bewahrheiten wird.

