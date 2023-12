Caterpillar Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die technische Analyse der Caterpillar-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 248,79 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 298,12 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um 19,83 Prozent über dem GD200 und um 16,53 Prozent über dem GD50 liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung ergibt sich aus 8 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten ein durchschnittliches Rating von "Neutral". Von diesen Bewertungen waren 1 "Gut" und 7 "Neutral", während keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 252,67 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 15,25 Prozent vom aktuellen Kurs fallen könnte. Daher lautet die Empfehlung der Analysten "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Caterpillar-Aktie ist insgesamt positiv, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien und der Veröffentlichung vorwiegend positiver Meinungen. Die analytische Seite zeigt auch überwiegend positive Signale, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Caterpillar-Aktie liegt bei 17,32, was auf eine positive Dynamik hinweist, und der RSI25 beträgt 14,49, was ebenfalls als positiv eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" basierend auf dem RSI.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung, dem Anleger-Sentiment und dem Relative Strength Index eine positive Gesamtbewertung der Caterpillar-Aktie.