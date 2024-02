Caterpillar Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Technische Analyse der Caterpillar-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 263,98 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 317,14 USD lag. Dies bedeutet einen Unterschied von +20,14 Prozent, was die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (296,69 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+6,89 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Caterpillar-Aktie also ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Caterpillar mit 1,77 Prozent um 15,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für die Maschinenbranche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als Investment.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Caterpillar liegt mit 10,45 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dieser Wert ist 69 Prozent niedriger als der durchschnittliche KGV der Maschinenbranche von 33, was die Aktie als "günstig" kennzeichnet und somit eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis erhält.

Im Vergleich zur Industriebranche hat Caterpillar im letzten Jahr eine Rendite von 30,66 Prozent erzielt, was jedoch 213,9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Maschinenbranche beträgt 408,12 Prozent, und Caterpillar liegt aktuell 377,46 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Insgesamt zeigt die Bewertung der Caterpillar-Aktie anhand technischer, fundamentaler und branchenbezogener Kriterien eine gemischte Performance, wobei die einfache Charttechnik und das KGV auf eine positive Bewertung hindeuten, während die Dividendenrendite und die Branchenvergleichs-Rendite zu einer negativen Bewertung führen.