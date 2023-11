Caterpillar Aktie: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Das Anleger-Sentiment und die Diskussionen im Netz über die Aktie von Caterpillar haben in den letzten Monaten zu einer neutralen Bewertung geführt. Die Diskussionsintensität war im Netz üblich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet.

Die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigten in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen in Bezug auf Caterpillar. Dies führte zu einer guten Einschätzung des Anleger-Sentiments. Die automatischen Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen.

In Bezug auf die technische Analyse ergab der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +1,44 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führte zu einem neutralen Rating.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate ergaben insgesamt 3 "Gut"-Einstufungen, 7 "Neutral"-Einstufungen und 1 "Schlecht"-Einstufung, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führte. Kurzfristig betrachtet, wird die Aktie ebenfalls als "Neutral"-Titel eingestuft. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben eine mögliche Abnahme um -0,18 Prozent vom letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Empfehlung führte.

Zusammenfassend erhält Caterpillar von den Analysten und dem Anleger-Sentiment insgesamt ein "Neutral"-Rating.