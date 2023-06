Caterpillar: Aktie mit Potenzial - Kursziel bei 222,60 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Caterpillar":

Die Caterpillar-Aktie wird von Analysten als unterbewertet angesehen und bietet Investoren ein Kurspotenzial von +5,05%. Das mittelfristige Kursziel liegt aktuell bei 222,60 EUR.

• Am 02.06.2023 legte die Aktie um +8,40% zu

• Caterpillar hat ein Guru-Rating von 3,45

• +41,38% der Analysten empfehlen den Kauf der Aktie

Mit einem Plus von +8,40% am gestrigen Handelstag und einer positiven Entwicklung in den vergangenen fünf Tagen (+7%) ist die Stimmung am Markt relativ optimistisch. Obwohl nicht alle Bankanalysten das Kurspotenzial sehen, sind neun Experten der Meinung, dass es sich lohnt in die Unternehmenaktien zu investieren. Drei weitere Analysten halten sie für einen soliden Kauf und somit zeigt das “Guru-Rating” mit einem Wert von 3,45 eine positive Einschätzung.

Zusammenfassend bietet Caterpillar Anlegern eine...