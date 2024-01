Caterpillar Aktie: Keine Panik!

Die Anlegerstimmung gegenüber Caterpillar war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Weder positive noch negative Themen prägten die Kommunikation. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Caterpillar daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Caterpillar von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 7 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Caterpillar abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 252,67 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (286,1 USD) könnte die Aktie damit um -11,69 Prozent fallen, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Aus Analystensicht erhält die Caterpillar-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Caterpillar liegt bei 10,45, was unter dem Branchendurchschnitt (31,31) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Caterpillar eine Performance von 25,32 Prozent. Im Branchenvergleich ist dies jedoch eine Underperformance von -2279,97 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um 2305,29 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Caterpillar mit 1357,87 Prozent unter dem Durchschnittswert von 1383,19 Prozent. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.