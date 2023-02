Caterpillar Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Caterpillar":

Caterpillar, ein Unternehmen aus dem Markt "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks", notiert aktuell (Stand 01:54 Uhr) mit 247.67 USD fast unverändert (+0.2 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Caterpillar auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Caterpillar-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 7 "Buy"-, 5 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Caterpillar aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (1 Buy, 3 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (234,5 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -5,32 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 247,67 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Caterpillar eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Caterpillar beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,9 Prozent und liegt mit 0,6 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (2,5) für diese Aktie. Caterpillar bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Caterpillar mit einem Wert von 10,45 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Maschinen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 47,24 , womit sich ein Abstand von 78 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.