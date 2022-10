Caterpillar Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Caterpillar":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Caterpillar, die im Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 14.10.2022, 08:48 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 183.14 USD.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Caterpillar-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 199,93 USD. Der letzte Schlusskurs (183,14 USD) weicht somit -8,4 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (183,18 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,02 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Caterpillar-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Caterpillar-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 11 Analystenbewertungen für die Caterpillar-Aktie abgegeben. Davon waren 6 Bewertungen "Buy", 4 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Caterpillar-Aktie. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 3 Buy, 1 Hold- und 1 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 213,82 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 16,75 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (183,14 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Caterpillar somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Dividende: Caterpillar schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Maschinen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,53 % und somit 9,24 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 11,78 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".