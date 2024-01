Catena Media Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Catena Media ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die ausgewertet wurden, um eine zusätzliche Bewertungsmöglichkeit für die Aktie zu erhalten. In den letzten Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität im Internet kann die Stimmung verstärken oder verändern, was wiederum neue Einschätzungen für Aktien hervorruft. Bei Catena Media wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb das Signal auf "Neutral" gesetzt wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Catena Media derzeit bei 20,3 SEK. Da der Aktienkurs bei 10,6 SEK liegt und somit einen Abstand von -47,78 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Signal bewertet, da die Differenz bei -21,89 Prozent liegt. Somit lautet das Gesamtergebnis der technischen Analyse "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Catena Media beträgt aktuell 99,09 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Insgesamt wird Catena Media daher für diesen Punkt der Analyse mit "Schlecht" bewertet.