Catena AB Aktie: Das macht sprachlos!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Catena betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 80,37 Punkten liegt, was bedeutet, dass Catena derzeit überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 31, was bedeutet, dass Catena weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Catena-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 395,1 SEK. Der letzte Schlusskurs (458,4 SEK) weicht somit um +16,02 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (424,54 SEK) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,98 Prozent), was ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt. Somit erhält die Catena-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Catena für die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung die Einschätzung "Neutral". Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz deutet darauf hin, dass die Aktivität im Netz üblich ist und kaum Änderungen in der Stimmung vorhanden sind. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Wert.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. In den vergangenen Tagen wurde weder stark über positive noch negative Themen rund um Catena diskutiert. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".