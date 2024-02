Catena AB Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Wertpapiere könnten kurzfristig Kursrückgänge erleben, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für Catena wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 51,7 Punkten, was darauf hindeutet, dass Catena weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI für Catena zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 52,91. Somit wird das Catena-Wertpapier auch für den RSI25 als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass Catena auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating erhält. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 403,92 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 426,8 SEK liegt, was einer Abweichung von +5,66 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält Catena eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 444,3 SEK, was einer Abweichung von -3,94 Prozent entspricht, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Catena führt.

Die Anleger-Stimmung bei Catena in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass Catena eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet.

Insgesamt ergibt sich für Catena eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse, Anleger-Stimmung und Sentiment.