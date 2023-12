Catella AB A Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "Crixus BH3 Acquisition Company":

Die Diskussionen rund um Catella auf den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, und daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Die Aktie von Catella wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Die Stimmung rund um Aktien wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch aus dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet abgeleitet. Die Analyse der Aktie von Catella ergibt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Catella blieb gering, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Somit erhält die Aktie von Catella bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Catella-Aktie ein Durchschnitt von 29,97 SEK für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 28,4 SEK (-5,24 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 26,69 SEK, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+6,41 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Catella für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgreifen. Der Catella-RSI zeigt eine Ausprägung von 45,83, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,05, woraus für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Neutral" für Catella.