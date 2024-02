Catapult Intl Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Catapult-Aktie wurde einer technischen Analyse unterzogen, die zu dem Schluss kommt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,08 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,3 AUD liegt, was einer positiven Distanz von +20,37 Prozent zum GD200 entspricht. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1,31 AUD, was zu einem Abstand von -0,76 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Catapult daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert, wobei der 7-Tage-RSI bei 45,61 Punkten liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis liegt bei 45,45, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Catapult daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich neutral, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Catapult. Die Intensität der Diskussionen war unwesentlich mehr oder weniger als normal, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Catapult-Aktie derzeit sowohl technisch als auch in Bezug auf die Anlegerstimmung und das Sentiment neutral bewertet wird.