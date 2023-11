Catapult Intl Aktie: Das ist die Höhe!

Die technische Analyse von Aktien ist ein wichtiger Bestandteil der Bewertung von Wertpapieren. Eine Methode, um den aktuellen Trend einer Aktie zu bestimmen, ist die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses über einen bestimmten Zeitraum. Dieser Wert gibt Aufschluss darüber, ob der Kurs über oder unter dem Durchschnitt liegt und kann somit als Indikator für die zukünftige Kursentwicklung dienen.

Im Fall der Catapult-Aktie beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses über die letzten 200 Handelstage 0,92 AUD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 1,25 AUD deutlich darüber, was einem Unterschied von +35,87 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs (1,01 AUD) über dem Durchschnitt (+23,76 Prozent), was zu einer erneuten "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält die Catapult-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Neben der technischen Analyse spielt auch das Sentiment und der Buzz rund um eine Aktie eine Rolle. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum können Aufschluss über das langfristige Stimmungsbild geben. Im Falle von Catapult ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Für die Catapult-Aktie ergibt sich ein RSI von 23,19, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 32,22, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Schließlich spielt auch das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken eine Rolle. In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Catapult-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysemethoden.