Catapult Intl Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Aktie von Catapult wurde in den vergangenen Monaten in Bezug auf ihre Kommunikation im Netz analysiert. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer ähnlichen "Neutral"-Einstufung führte. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Catapult.

Der Relative Strength Index (RSI) für Catapult lag bei 39,13, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Der RSI25 betrug 35,54, was zu einer ähnlichen Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führte. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating auf Basis des RSI.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Catapult in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag grün an, während an den meisten Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen im Fokus der Anleger standen. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,98 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,38 AUD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut". Sowohl die Distanz zum GD200 (+40,82 Prozent) als auch zum GD50 (+21,05 Prozent) führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie von Catapult.