Catapult Intl Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Stimmung unter Anlegern gegenüber Catapult ist überwiegend positiv, wie unsere Analysten nach der Überprüfung sozialer Plattformen festgestellt haben. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer insgesamt "guten" Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Catapult wurden über einen längeren Zeitraum gemessen. Dabei zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "neutralen" Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls relativ konstant, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wurde für Catapult auf 7- und 25-Tage-Basis berechnet. Der RSI7 liegt bei 57,89 Punkten, was darauf hinweist, dass Catapult weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass Catapult weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "neutralen" Einstufung führt.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt für 50- und 200-Tage betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt derzeit 0,98 AUD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1,36 AUD liegt und zu einer "guten" Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "guten" Bewertung führt. Insgesamt erhält Catapult basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "gutes" Rating.