Catapult Intl Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Catapult-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die zu interessanten Ergebnissen führte. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,99 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 1,375 AUD liegt, was einer Abweichung von +38,89 Prozent entspricht. Dies wird als "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht angesehen. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einem Wert von 1,15 AUD eine Abweichung von +19,57 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Catapult-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 28, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 30,97 und stellt das Wertpapier als "Neutral" dar. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine "Gut"-Bewertung für Catapult.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung veränderte sich in diesem Zeitraum kaum, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Catapult in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Schließlich wurde die Anleger-Stimmung in sozialen Medien untersucht und ergab, dass die überwiegend privaten Nutzer in den letzten zwei Wochen eher neutral eingestellt waren. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine "Neutral"-Einstufung für Catapult.