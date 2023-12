Catapult Intl Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Aktienanalyse von Catapult ergibt, dass das Unternehmen insgesamt neutral eingestuft wird. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu der neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis liegt der RSI7 bei 64,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass Catapult weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich mit dem 25-Tage-RSI, der bei 36,9 liegt. Somit erhält Catapult für den RSI insgesamt eine neutrale Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Catapult-Aktie bei 1,29 AUD, was einer Entfernung von +34,38 Prozent vom GD200 (0,96 AUD) entspricht und somit ein gutes Signal darstellt. Der GD50 weist einen Kurs von 1,09 AUD auf, was ebenfalls als gutes Signal bewertet wird, da der Abstand +18,35 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Catapult daher als gut bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als gut eingestuft wird. Die positiven Themen rund um den Wert in den vergangenen Tagen unterstützen diese Einschätzung.